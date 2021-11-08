AKP'li Naci Bostancı'dan 'müdürlük' açıklaması
Bugün gazetemizde yayımlanan "AKP'li Naci Bostancı'nın kardeşine 'müdürlük' " başlıklı habere ilişkin AKP Grup Başkanı Naci Bostancı'dan açıklama geldi. Ali Namık Bostancı'nın kardeşi olduğunu doğrulayan Bostancı, "En üst görevlerde bulunmuş bir kişinin zikredilen atamadaki liyakati ve müktesebatı açıkça ortadadır." dedi.
Bugün gazetemizde yayımlanan "AKP'li Naci Bostancı'nın kardeşine 'müdürlük' " başlıklı habere ilişkin AKP Grup Başkanı Naci Bostancı'dan açıklama geldi.
Bostancı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
" 8.11.2021 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde“AKP’li Naci Bostancı’nın kardeşine müdürlük” başlığı ile yayınlanan haberde, Amasya Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü’ne akrabalık ilişkisi üzerinden bir atamanın yapıldığı izlenimi verilmektedir. Ali Namık Bostancı kardeşimdir, ancak yegâne özelliği bu değildir. Kendisi Gazi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi mezunu olup uzun yıllar Tarım Kredi Kooperatifler'inde çeşitli görevlerde bulunmuş ve nihayet Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini ifa etmiştir. Tüm hayatı tarımla ilgili en büyük kooperatifte geçmiş, en üst görevlerde bulunmuş bir kişinin zikredilen atamadaki liyakati ve müktesebatı açıkça ortadadır. Kaldı ki bu atama, kayyum döneminde değil, çiftçilerin oylarıyla yapılan seçim neticesinde teşekkül etmiş yeni bir yönetim tarafından gerçekleştirilmiştir. Eleştirel habercilik kamunun gözü olmak adına onun çıkarları ile ilgili hassasiyet üzerinden yürümesi gereken bir iştir ve bu mahiyetiyle kesinlikle kutsaldır, her türlü takdirin üzerindedir. Ali Namık Bostancı ile ilgili küçük bir araştırma yapılsa idi liyakati ve müktesebatı öğrenilebilirdi. Bu hassasiyetin Amasya Şeker Fabrikası'nın tüm işlemleri ve ilgili süreçleri için gösterilmesinden, hususen Ali Namık Bostancı’nın her adımının tarafınızca bu hassasiyet çerçevesinde takip edilmesinden ancak memnuniyet duyacağımızı bildirmek isterim."
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