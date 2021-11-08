AKP'li Naci Bostancı'nın kardeşine 'müdürlük'

08 Kasım 2021 Pazartesi, 02:00

Amasya Pancar Ekiciler Kooperatifi’ne 2017 yılında Gümüşhacıköy eski Belediye Başkanı Mustafa Saatçi kayyum olarak atandı. Pandemi nedeniyle kooperatifin genel kurulu yapılamadı ve kayyum, Pancar Ekiciler Kooperatifi ve fabrikanın malı olan Amasya Şeker Fabrikası’nı 4 yıl yönetti. 7 Haziran 2021’de yapılan Pancar Ekiciler Kooperatifi genel kurulunu tekrar kayyum yönetimi kazandı. 2017 yılında kooperatif üyesi çiftçiler fabrikaya yaklaşık 700 bin ton pancar teslim ederken, 4 yıllık kayyum yönetiminde bu üretim 300 bin tona düştü. 2020 yılında, fabrikanın Samsun Vezirköprü’de 13 bin ve Ladik’te 20 bin metrekarelik arsa ve gayrimenkulleri satıldı.

2017 yılında 70 milyon lira olan fabrikanın borcu 2021 yılı raporlarına göre 241 milyonu aşarken, fabrika 4 yıllık kayyum yönetiminin sonunda 50 milyon zarar etti. Geçen günlerde gerçekleştirilen fabrikanın yönetim kurulu toplantısında AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’nın kardeşi Ali Namık Bostancı oybirliğiyle genel müdür olarak atandı.

Atamaya tepki gösteren CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, “AKP iktidarının en iyi yaptığı çevresindekileri korumak, kollamak, çiftçinin sorunu var mı, çiftçi borcunu ödeyebiliyor mu buna bakan yok” dedi.