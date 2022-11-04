AKP'li Ordu Belediyesi hizmet binalarını satışa çıkardı

04 Kasım 2022 Cuma, 16:19

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Melet Irmağı'nın Karadeniz’le buluştuğu noktada bulunan yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğündeki arazisini, 61 milyon 455 bin TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ihale 23 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Üzerinde OSKİ’ye ait tesislerin bulunduğu arazi 10 bin 102 metrekare büyüklüğünde.

Ordu Büyükşehir Belediyesi geçen yıl da yine Melet Irmağı'nın kenarında bulunan Altınordu Mezbahası’nın 8 bin 658 metrekarelik arazisini, 29 milyon 700 bin TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarmıştı.

“KOVBOY FİLMLERİNDE OLUR BÖYLE"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, o dönem (29 Eylül 2021 tarihinde) yerel Altaş TV spikerinin “Çok fazla tartışılan başka bir konu da belediyenin Durugöl’deki yerleşkesinin satışa çıkarılması, bunu bir aydınlatın istiyorum” ifadesi üzerine şunları söylemişti:

"Satışa çıkarma diye bir şey yok. Sadece bir karar alındı ve burada bir deneme yaptık. Kovboy filmlerinde olur böyle çubuğun üzerine bir şapka takarlar, biri gösteriyorsa ateş ederler. Neyin olduğunu gördük. Böyle bir şey söz konusu. Orada üç yer var. Biri zaten sahibi olan bir yer. İki ayrı da yer var. Bir tanesi suyun olduğu yer, bir tanesi Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (OSKİ) olduğu yer. Zaten OSKİ’nin yerini davet merkezi olarak kullanıyoruz. Öbür tarafla ilgili proje hazırladık. Duruma göre bakacağız. Bizim buradaki çalışmamızda ilgili satışa çıkarma gibi bir şey yok. Sadece bununla ilgili görüşmeler yaptık, karar aldık. Her ihtimale karşı elimizde olsun diye.”