AKP'li Özhaseki'den 'asgari ücret' açıklaması
AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yeni düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır" dedi.
AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, emekliler ve asgari ücretlilerin merak ettiği düzenlemeyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Özhaseki; "Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır" dedi.
"İKİ MÜJDE VARDI, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YİNE GELİR"
Özhaseki, "Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır" diye konuştu.
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