AKP'li Radiye Sezer Katırcıoğlu isim vermeden Bülent Arınç'ı hedef aldı: "Dindarlar davasına midesinden değil, gönülden bağlıdır"

28 Eylül 2021 Salı, 19:29

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu partisinin danışma toplantısında, isim vermeden AKP kurucularından olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’a eleştiri yöneltti. Katırcıoğlu, “Dindarlar; yani milletimiz davasına, ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır” dedi. Z kuşağı tanımını kabul etmeyen AKP’li Sezer Katırcıoğlu, “eğer bir harfle gençlerimizi tanımlamak gerekirse, olsa olsa bu gençlerimiz Elif Gençliği olur” dedi.

AKP Kocaeli Teşkilatı’nın Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan 107. Danışma Meclisi’nde konuşan AKP'li vekil Katırcıoğlu, isim vermeden Arınç'ı eleştirdi.

ARINÇ: DİNDAR İNSANLARIMIZIN TERSİNE DÖNECEĞİNİ GÖRECEKSİNİZ

Arınç, geçen hafta katıldığı TV5'te katıldığı bir programda, “Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa, din, iman, vatan, millet, bunlar bir kenarda durur, onlara saygısını eksik etmez ama değer yargıları tamamen değişebilir” diye konuşmuştu.

'DİNDARLAR YANİ MİLLETİMİZ DAVASINA, ÜLKESİNE MİDESİNDEN DEĞİL GÖNÜLDEN BAĞLIDIR'

Arınç’ın bu açıklamasına Katırcıoğlu, Danışma Meclisi kürsüsünden bugün tepki gösterdi. Katırcıoğlu şöyle konuştu:

“Bugünlerde bir umutsuzluk tablosu, bir karanlık tablo, motivasyon düşürmeye yönelik her taraftan söylemler var. Bunlardan birisi de belki, bunu çok önemsiyorum ağırıma gidiyor. Diyor ki birisi çıkıp 'dindarlar, cebine giren ve çıkan paraya göre siyasi tercihlerini belirleyecek' diyor. Bunu söyleme cürreti gösteriyor. Ben de buradan huzurlarınızda diyorum ki dindarlar; yani milletimiz davasına, ülkesine midesinden değil gönülden bağlıdır.”

'Z KUŞAĞI DEĞİL ELİF GENÇLİĞİ'

"Z Kuşağı" tanımlamasını da eleştiren Katırcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: