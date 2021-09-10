Bülent Arınç'tan Kültür Bakanlığı'nın 'Yılmaz Güney' anmasına tepki
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney anmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türk sinemasının ‘Çirkin Kral’ lakaplı sanatçısı, oyuncu, yönetmen, senarist ve yazar Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde anan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sosyal medyadan tepki gösterdi.
Arınç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın paylaşımını alıntılayarak, "Fikirler, şahıslar eleştirilebilir; ifade hürriyeti kutsaldır. Ahmet Kaya, Nazım Hikmet vs. isimleri eleştirebilir ya da fikirlerini benimseyebilirsiniz. Herkesin de buna saygı duyması gerekir. Ancak fikirlere ve sanata duyulan saygı, bir katile paravan olamaz" ifadelerini kullandı.
Arınç paylaşımının devamında da, "Devletin hakimine silah doğrultmuş, öldürmüş ve bundan dolayı hüküm giymiş bir ismin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “saygıyla anılmasını” kınıyorum" dedi.
Arınç'ın paylaşımı şu şekilde:
Video Haberler
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
- Prof. Dr. Azap'tan önemli uyarı: En az 1 yıl kaybettirir
- THY uçağındaki o anları yolcu cep telefonuyla kaydetti
- The Matrix: Resurrections filminden ilk fragman geldi
- İYİ Parti o diyaloğun devamını yayınladı
- Anne kızını 4. kattan, yere açılan battaniye böyle attı
- Rusya’da teftişe giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı
- ATM ekranlarını kırmıştı... Neden yaptığı ortaya çıktı
- 15 katlı binanın 7'nci katında korku dolu anlar
- Özgürlük sloganları atan kadınlara Taliban kırbacı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan Bayraktar'dan bir açıklama daha
- Sanatçı Cihat Tamer, dincilerin hedefinde
- Bahçeli'nin çıkışını anlattı: Yüzü sapsarıydı
- iPhone 13'ün Türkiye fiyatları ortaya çıktı
- Mardin'de sokağa çıkma yasağı
- Uzmanından uyarı: Tarihi zam yolda
- Levent Üzümcü'den Erdoğan’a 'kitap' tepkisi
- Erdoğan ve Atik hakkında suç duyurusu
- İYİ Parti o diyaloğun devamını yayınladı
- Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı