Bülent Arınç'tan Kültür Bakanlığı'nın 'Yılmaz Güney' anmasına tepki

10 Eylül 2021 Cuma, 22:57

Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türk sinemasının ‘Çirkin Kral’ lakaplı sanatçısı, oyuncu, yönetmen, senarist ve yazar Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde anan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sosyal medyadan tepki gösterdi.

Arınç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın paylaşımını alıntılayarak, "Fikirler, şahıslar eleştirilebilir; ifade hürriyeti kutsaldır. Ahmet Kaya, Nazım Hikmet vs. isimleri eleştirebilir ya da fikirlerini benimseyebilirsiniz. Herkesin de buna saygı duyması gerekir. Ancak fikirlere ve sanata duyulan saygı, bir katile paravan olamaz" ifadelerini kullandı.





Arınç paylaşımının devamında da, "Devletin hakimine silah doğrultmuş, öldürmüş ve bundan dolayı hüküm giymiş bir ismin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “saygıyla anılmasını” kınıyorum" dedi.





Arınç'ın paylaşımı şu şekilde:



