AKP'li Şamil Tayyar sağlık sistemine tepki gösterdi, Bakan Koca telefon etti

Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:38

Güncelleme: 10.05.2024 - 10:38

AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda devlet hastanelerindeki randevu zorluğuna dikkat çekti. Tayyar, "Muayenedeki randevu zorluğunun yanısıra kanser gibi ağır hastalara tomografi, MR, kolonoskopi çekimleri için 6 ay sonraya gün verilir hale geldi. Uyarayım, dualar bedduaya dönüşmeye başladı." dedi.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Tayyar, uyarısının arından Bakan Koca'nın kendisini aradığını aktardı.