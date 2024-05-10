AKP'li Şamil Tayyar sağlık sistemine tepki gösterdi, Bakan Koca telefon etti

AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından sağlık sisteminde yaşanan aksaklıklara yönelik yaptığı eleştiride 'dualar bedduaya dönüşecek' uyarısında bulundu. Tayyar'ın paylaşımı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telefon etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:38
AKP'li Şamil Tayyar sağlık sistemine tepki gösterdi, Bakan Koca telefon etti
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AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda devlet hastanelerindeki randevu zorluğuna dikkat çekti. Tayyar, "Muayenedeki randevu zorluğunun yanısıra kanser gibi ağır hastalara tomografi, MR, kolonoskopi çekimleri için 6 ay sonraya gün verilir hale geldi. Uyarayım, dualar bedduaya dönüşmeye başladı." dedi.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Tayyar, uyarısının arından Bakan Koca'nın kendisini aradığını aktardı.


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