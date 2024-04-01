Son dakika... AKP'li Şamil Tayyar'dan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Bir siyasi afet
AKP'nin eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, partisinin seçim hezimetini CHP'nin başarısı olmadığını öne sürdü. "Siyasi afet" yaşandığını vurgulayan Tayyar, partisinde yarın itibariyle köklü değişiklik çağrısı yaptı.
Yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre AKP'nin büyük bir hezimet yaşamasının ardından parti yöneticileri sessizliğe büründü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22.30'da yapması beklenen açıklaması 00.30'a ertelendiği duyuruldu.
Bu sırada ise AKP'nin eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan çok sert mesajların yer aldığı bir açıklama geldi.
Tayyar, ortaya çıkan tabloyu "Keyfiyet, kibir, kayırmacılık gibi bünyemize giren virüs, hayat pahalılığı, fakirleşme gibi ekonomideki savrulma açık işaretlerdi. Geçen yıl Cumhurbaşkanımıza kıyamayan seçmenin yerel seçimlerde adaylara toleranslı olmayacağı belliydi. Sessiz ve öfkeli kitlelerin bir bölümü sandığa gitmedi, bir bölümü boş oy verdi, kalanı en güçlü rakibe yöneldi" diyerek yorumladı.
Sonucun CHP'nin başarısı olmadığını öne süren Tayyar, durumu "Bir siyasi afet" diyerek değerlendirdi.
AKP'nin düştüğü yerden hızla kalkabilen güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirten Tayyar, "Yeter ki bu potansiyeli harekete geçirsin. İnanıyorum ki 1 Nisan’dan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmaz" temennisinde bulundu.
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