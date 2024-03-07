Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'dan tepki çeken ifadeler: 'Lut kavminden kalma artıklar...'

Yayınlanma: 07.03.2024 - 12:25

Güncelleme: 07.03.2024 - 12:25

Yerel seçim yaklaştıkça iktidar temsilcilerinin dili sertleşiyor. Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın, İslahiye’de muhalif kesimi hedef alan söylemleri tepki çekti.

Dün ortaya çıkan ve 22 Şubat Perşembe gününde yapıldığı belirtilen İslahiye AKP seçim koordinasyon merkezindeki toplantıya Şamil Tayyar da katıldı. Cemaat temsilcilerinin de hazır bulunduğu etkinlikle Tayyar da söz aldı.

Konuşmasında “Halk ile aralarında yeni bir güven hattı oluşturmaları gerektiğini” belirten Tayyar, muhaliflere yönelik olarak "İslahiye güzel insanların çok olduğu bir yer ama ne yazık ki sayıları az olsa da sesleri gür çıktığı için etkili gözüken Lut kavminden kalma artıklar var. Bunlara izin vermeyin, safları sıklaştırın" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar geçtiğimiz günlerde de TOKİ kuraları ile gündeme gelmişti. Kendisine TOKİ kurasında ev çıkan Tayyar, kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine hak sahipliğinden feragat ettiğini açıklamıştı.