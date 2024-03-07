Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'dan tepki çeken ifadeler: 'Lut kavminden kalma artıklar...'

Geçen günlerde TOKİ kurasında kendisine ev çıkmasıyla gündeme gelen eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın yerel seçim konuşması tepki çekti. AKP seçim koordinasyon merkezinde konuşan Tayyar, "İslahiye’de sayıları az olsa da sesleri gür çıktığı için etkili gözüken Lut kavmi artıkları var. Bunlara izin vermeyin, safları sıklaştırın" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 07.03.2024 - 12:25
Abone Ol google-news

Yerel seçim yaklaştıkça iktidar temsilcilerinin dili sertleşiyor. Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın, İslahiye’de muhalif kesimi hedef alan söylemleri tepki çekti.

Dün ortaya çıkan ve 22 Şubat Perşembe gününde yapıldığı belirtilen İslahiye AKP seçim koordinasyon merkezindeki toplantıya Şamil Tayyar da katıldı. Cemaat temsilcilerinin de hazır bulunduğu etkinlikle Tayyar da söz aldı.

Konuşmasında  “Halk ile aralarında yeni bir güven hattı oluşturmaları gerektiğini” belirten Tayyar, muhaliflere yönelik olarak "İslahiye güzel insanların çok olduğu bir yer ama ne yazık ki sayıları az olsa da sesleri gür çıktığı için etkili gözüken Lut kavminden kalma artıklar var. Bunlara izin vermeyin, safları sıklaştırın" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar geçtiğimiz günlerde de TOKİ kuraları ile gündeme gelmişti. Kendisine TOKİ kurasında ev çıkan Tayyar, kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine hak sahipliğinden feragat ettiğini açıklamıştı.


şamil tayyar haberleri AKP haberleri

İlgili Haberler

AKP'li Şamil Tayyar kendisine çıkan deprem konutundan beddua ederek feragat etti

AKP'li Şamil Tayyar kendisine çıkan deprem konutundan beddua ederek feragat etti
Kendisine deprem konutu çıkmıştı: AKP’li Şamil Tayyar’dan açıklama geldi

Kendisine deprem konutu çıkmıştı: AKP’li Şamil Tayyar’dan açıklama geldi
Şamil Tayyar'dan Başak Demirtaş tepkisi: O gün küfür edenler bugün Başak Hanım diyor

Şamil Tayyar'dan Başak Demirtaş tepkisi: O gün küfür edenler bugün Başak Hanım diyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi: Seçime kadar emekli aylığına ek zam yapılacak mı?

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi: Seçime kadar emekli aylığına ek zam yapılacak mı?
İskenderun’da kuvvetli yağış caddeleri göle döndürdü

İskenderun’da kuvvetli yağış caddeleri göle döndürdü
Seksenler'in 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Seksenler'in 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Gal Gadot’un ailesi büyüyor: Wonder Woman’ın yıldızı dördüncü kez anne!

Gal Gadot’un ailesi büyüyor: Wonder Woman’ın yıldızı dördüncü kez anne!
‘Risalei Nur Sözler’ cemaati seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy vereceğini açıkladı

‘Risalei Nur Sözler’ cemaati seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy vereceğini açıkladı
6 Mart 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı!

6 Mart 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı!
Kurum ‘Gündemimizde yok’ dese de bakanlık 2028’e kadar yüzde 45’ini bitirmeyi hedefliyor

Kurum ‘Gündemimizde yok’ dese de bakanlık 2028’e kadar yüzde 45’ini bitirmeyi hedefliyor
Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar 2024’te de devam ediyor

Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar 2024’te de devam ediyor