AKP'li Şamil Tayyar'dan 'hayat pahalılığı' tepkisi: 'Su kendi mecrasında akmaz'

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, hayat pahalılığıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi. Tayyar, "Tüm tartışma konuları, hayat pahalılığının gölgesinde kalıyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2022 Cuma, 09:31
AKP'li Şamil Tayyar'dan 'hayat pahalılığı' tepkisi: 'Su kendi mecrasında akmaz'
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AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, hayat pahalılığıyla ilgili partisini uyaran bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından hayat pahalılığına tepki gösteren Tayyar, piyasalardaki yangının söndürülmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm tartışma konuları, hayat pahalılığının gölgesinde kalıyor. Nedenleri izah edilebilir olsa da sonuçları itibariyle yakıcı, yıkıcı. Önce devletten başlayarak topyekun seferberliğe ihtiyaç var. Piyasalardaki yangın söndürülmeden su kendi mecrasında akmaz."

 



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