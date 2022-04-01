AKP'li Şamil Tayyar'dan 'hayat pahalılığı' tepkisi: 'Su kendi mecrasında akmaz'

01 Nisan 2022 Cuma, 09:31

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, hayat pahalılığıyla ilgili partisini uyaran bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından hayat pahalılığına tepki gösteren Tayyar, piyasalardaki yangının söndürülmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm tartışma konuları, hayat pahalılığının gölgesinde kalıyor. Nedenleri izah edilebilir olsa da sonuçları itibariyle yakıcı, yıkıcı. Önce devletten başlayarak topyekun seferberliğe ihtiyaç var. Piyasalardaki yangın söndürülmeden su kendi mecrasında akmaz."