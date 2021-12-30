AKP'li Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit
AKP'li Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya üzerinden hedef aldı. Tayyar, "Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz" dedi.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, KPSS'den yüksek puan alan ancak sözlü mülakat nedeniyle elenen yurttaşların durumunu görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na giden ancak içeri alınmayan CHP'li lider Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
AKP'li Tayyar, Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ve TÜİK'e de gittiğini hatırlatarak, "Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz" ifadesini kullandı.
Sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşım yapan Tayyar'ın ifadeleri şöyle:
"Hadi Merkez Bankası, TÜİK anladık, şov yaptık, konuştuk, güldük, geçtik. Şimdi MEB. Sahiden suyu çıktı. Niyet ‘sivil itaatsizlik’ oluşturup sokakları hareketlendirmekse meşruiyet zeminini kaybedersiniz. Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz."
Hadi Merkez Bankası, TÜİK anladık, şov yaptık, konuştuk, güldük, geçtik.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 30, 2021
Şimdi MEB.
Sahiden suyu çıktı.
Niyet ‘sivil itaatsizlik’ oluşturup sokakları hareketlendirmekse meşruiyet zeminini kaybedersiniz.
Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Sokak röportajında ilginç anlar
- Yılbaşı geldi, İzmir'de ortaya çıktılar
- Mülakat isyanı sonrası Erdoğan'dan 'müjde'
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- CHP'den Bahçeli'ye çok sert yanıt
- AKP'nin CHP operasyonunun kodları
- Diyanet yine şaşırtmadı
- Omicron'un yeni belirtisi çıktı