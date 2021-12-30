AKP'li Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit

AKP'li Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya üzerinden hedef aldı. Tayyar, "Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2021 Perşembe, 16:15
AKP'li Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit
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AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, KPSS'den yüksek puan alan ancak sözlü mülakat nedeniyle elenen yurttaşların durumunu görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na giden ancak içeri alınmayan CHP'li lider Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

AKP'li Tayyar, Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ve TÜİK'e de gittiğini hatırlatarak, "Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz" ifadesini kullandı. 

Sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşım yapan Tayyar'ın ifadeleri şöyle:

"Hadi Merkez Bankası, TÜİK anladık, şov yaptık, konuştuk, güldük, geçtik. Şimdi MEB. Sahiden suyu çıktı. Niyet ‘sivil itaatsizlik’ oluşturup sokakları hareketlendirmekse meşruiyet zeminini kaybedersiniz. Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz."


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