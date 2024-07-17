AKP'li Şamil Tayyar'dan 'ötanazi' yasasına tepki: 'Devlet, bu konuda neden çok acımasız?'

Yayınlanma: 17.07.2024 - 00:21

Güncelleme: 17.07.2024 - 00:21

AKP'li Şamil Tayyar, sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan kanun teklifine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Tayyar şu paylaşımı yaptı:

"Kontrolsüz sokak köpeklerinin sorun olduğu konusunda herkes hemfikir.

Ayrışma, çözüm yönteminde.

Tehdit sıralaması yapacak olursak; yolda/kaldırımda yürüyenleri biçen trafik magandaları, ailesini tümden yok eden katiller, kendisini reddeden kadının başını koparan sapıklar, tavuğa tecavüz eden insanımsı varlıklar, çoluk çocuk demeden katleden teröristler ve benzerleri daha az mı tehdit oluşturuyor?

Onlardan esirgediğiniz ötanazi hakkını Allah’ın sessiz kulları için neden getiriyorsunuz?

Nasıl trafik kazası olduğunda yollar trafiğe kapatılmıyor veya araçların trafiğe çıkması yasaklanmıyorsa, sokak canlıları için de insani, vicdani ve hukuki bir çözüm bulunamaz mı?

Onlarca yurttaşımızın katilini bile dağda yakaladığında bir yudum su veren devlet, bu konuda neden çok acımasız?

Daha önce hatırlattım, çözüm arıyorsanız, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sorunu büyük ölçüde çözdü.

15 dönümlük rehabilitasyon merkezi kuruldu, mama fabrikası açıldı, 15 veterinerle kısırlaştırma odaları oluşturuldu, 100 dönüm ormanlık alan tahsis edildi.

Asli sorumluluk belediyelere verilip yaptırımlarla desteklenirse katliama gerek kalmadan çözüm üretmek mümkün.

Lütfen, bir defa daha düşünün.

Hadi bu dünyayı geçtim, en azından ahiretinizi düşünün.

Sevmeseniz de yaratılanı, yaradandan ötürü düşünün.”