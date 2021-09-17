AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması tamamlandı: "Parayı çay paketinde verdi"

17 Eylül 2021 Cuma, 14:07

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş ile Karakaş’a rüşvet verdiği iddia edilen Yaşar Türüt hakkındaki iddianame Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. Tutuksuz olarak yargılanan Türüt ile yaklaşık 10 aydır tutuklu olarak yargılanan Karakaş hakkında, iddianamede; “rüşvet” suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, Karakaş ile Türüt arasındaki soruşturmanın şu gerekçe ile başlatıldığı anlatıldı:

“Şüpheli Burhanettin Karakaş’ın belediyeden alacağı olan alacaklıların hak ediş ödemelerini Belediye Başkanlığı Genel Sekreterlik birimince belirlenen oranların üzerinde ödeme yapmak veyahut ara ödeme yapmak suretiyle ilgili şahıslarla maddi diyaloglarda bulunduğu (rüşvet) hususunun belirtilmesi üzerine şüpheli hakkında rüşvet suçundan soruşturma işlemlerine başlandığı.”

"RÜŞVETİ ÇAY PAKETİNDE VERDİ"

İddianamede, sanıkların telefon konuşmalarına ilişkin tape kayıtlarına da yer verildi. Dökümü yapılan tape kayıtlarından rüşvetin, daire başkanı Karataş’ın aracına çay paketi içinde yerleştirildiği anlaşıldı.

İddianamede; sanıkların iki kez buluştuklarının, Türüt’ün Karakaş’a çay paketi verdiğinin teknik takip ile belirlendiği belirtildi. İddianamede, “şüphelilerin rüşvet suçuna ilişkin çay paketi içerisine maddi menfaati gizledikleri hususunun tespit edildiği” kaydedildi.

İddianamede Daire Başkanı Bahattin Karakaş’ın ailesiyle birlikte Rize İkizdere’de bulunan bir otelde konakladığı ve 5 bin 977 TL olan konaklama ücretlerinin Türütler İnşaat firması tarafından ödendiğinin belirlendiği ileri sürüldü.