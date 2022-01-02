AKP’li Sayan, yaptığı yardımları klip haline getirdi!

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediyenin bütçesinden kentte yoksul ailelere yaptığı yardımı klip olarak sosyal medyada paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2022 Pazar, 07:03
AKP’li Sayan, yaptığı yardımları klip haline getirdi!
Abone Ol google-news

Türkiye’de art arda gelen zamlar hayat pahalılığını inanılmaz seviyelere taşırken, AKP’li siyasetçiler kamunun bütçesini kullanarak halkın içine düştüğü durumu ‘siyasi fırsata’ çeviriyor.

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni yılın ilk saatlerinde ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.

Sayan, evlerinde ziyaret ettiği yurttaşlara, yakacak, soba, giyim ve gıda yardımında bulundu.

Savcı Sayan’ın, giyim, gıda ve yakacak yardımımda bulunduğu aileler ile çocukların o anlarını kameralarla kayıt altına alarak belediye ve kendi kişisel sosyal medya sayfalarından müzikli klip şeklinde yayınlaması tepki çekti.

Sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları şöyle:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler