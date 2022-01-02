AKP’li Sayan, yaptığı yardımları klip haline getirdi!

02 Ocak 2022 Pazar, 07:03

Türkiye’de art arda gelen zamlar hayat pahalılığını inanılmaz seviyelere taşırken, AKP’li siyasetçiler kamunun bütçesini kullanarak halkın içine düştüğü durumu ‘siyasi fırsata’ çeviriyor.

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni yılın ilk saatlerinde ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.

Sayan, evlerinde ziyaret ettiği yurttaşlara, yakacak, soba, giyim ve gıda yardımında bulundu.

Savcı Sayan’ın, giyim, gıda ve yakacak yardımımda bulunduğu aileler ile çocukların o anlarını kameralarla kayıt altına alarak belediye ve kendi kişisel sosyal medya sayfalarından müzikli klip şeklinde yayınlaması tepki çekti.

Sabahtan gece saat 22’ye kadar belediye çalışanlarımla birlikte sobası olmayana soba, kömürü olmayana kömür götürdük.. Çocuklarımızı sevindirdik. Onlar yeni yıla mutlu girince biz daha çok mutlu olduk. Dağlarda kayakta değildik. Halkımızın hizmetindeydik.. pic.twitter.com/LjC4HdC5Df — Savcı Sayan ???? (@SavciSayan) December 31, 2021

Sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Bir elinin verdiğini öbür elin görmesin. Bir yoksula, bir hayır işine yaptığınız yardımı, en yakınlarınız dahi bilmemelidir.reklamlar bittiyse gerçek hayata dönelim — alparslan çepni (@alparslanepni1) December 31, 2021

20 yıldır iktidar partisiyiz, halâ bu insanların niye sobası, kömürü yok, çocukların niye giyecek montu yok demiyor da, aklınca show yapıyor gereksiz. — sertas16 (@sertas161) January 1, 2022