'Bir tas hoşaf' ve AKP'li Savcı Sayan'ın 'mütevazı' evi!

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, hayat pahalılığından şikayet ederek sokağa çıkan yurttaşlara Çanakkale Savaşı'ndan örnek verdi. Sayan'ın savaştakilerin "bir tas hoşafa şükrettiğini" vurguladığı tweet'i, Ankara'daki lüks evini akıllara getirdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2021 Çarşamba, 10:30
'Bir tas hoşaf' ve AKP'li Savcı Sayan'ın 'mütevazı' evi!
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Artan hayat pahalılığı ve derinleşen yoksulluğa karşı halkın tepkisinin sokağa yansımasına "Çanakkale Savaşı" hatırlatmasıyla yanıt veren AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın sarayları aratmayan evi yeniden gündem oldu.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, Türk Lirası'nın yaşadığı büyük değer kaybıyla birlikte sosyal medyada ve sokakta "Hükümet istifa!" sloganlarının yankılanması üzerine iktidar destekçilerinin Twitter'da "#RecepTayyipErdogan" ve "#DevletiminYanındayım" etiketiyle yaptığı paylaşımlara destek verdi.

Sayan paylaşımında "Bir tas hoşafa şükür edip 'Çanakkale geçilmez' diyenlerin torunları Vatanlarını 1 $’a, 5 kilo yağa, 3 kg zeytine satar mı… Bu savaşta gevşeyen, yan çizen, düşmanlara göz kırpan bizden değildir… #RecepTayyipErdogan #DevletiminYanındayım" ifadelerini kullandı.

AKP'li Savcı Sayan'ın yurttaşların 2021 yılında yaşadığı zorluklara Çanakkale Savaşı koşullarını hatırlatarak yanıt vermesi, Sayan'ın Ankara'daki evini akıllara getirdi.

2019 yılında yerel seçimler sonrası Habertürk yazarı Kübra Par'a konuşan Sayan'ın röportaj esnasında objektiflere yansıyan evi, lüks ve şatafatıyla dikkat çekmişti.



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