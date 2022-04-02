AKP'li Selva Çam: Beren Saat'in konuşmasıyla HDP ve CHP milletvekillerinin konuşmalarının birebir benzeştiğini gördüm

02 Nisan 2022 Cumartesi, 18:43

AKP Ankara Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Lütfiye Selva Çam, "Aktivist kimliğiyle Beren Saat'in yapmış olduğu konuşmayla, komisyonlarda HDP ve CHP'li milletvekillerinin konuşmalarının birebir benzeştiğini gördüm ve çok şaşırdım" diyerek sanatçı Beren Saat'i hedef aldı.

AA muhabirine konuşan Çam, başkentte düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nda oyuncu Beren Saat'in yaptığı konuşmaya değindi.

"HDP VE CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNİN KONUŞMALARININ BİREBİR BENZEŞTİĞİNİ GÖRDÜM"



Çam, Saat'in dündem olan konuşması hakkında şunları kaydetti:

Aktivist kimliğiyle Beren Saat'in yapmış olduğu konuşmayla, komisyonlarda HDP ve CHP'li milletvekillerinin konuşmalarının birebir benzeştiğini gördüm ve çok şaşırdım. İşte 'kadın bakanlığının kapatılması' söylemi... 'Kadın Bakanlığı' diye bir bakanlığımız yoktu bizim. Aileyi, kadını ve dezavantajlı grupları işin içine alacak şekilde kadından sorumlu devlet bakanlığından, müstakil bir bakanlığa çevirdik ve icracı bir bakanlık haline getirdik. Buradaki söylem o kadar birebir metin anlamında örtüşüyor ki, bir iklim zirvesinde ve aktivist kimliğiyle öne çıkmaya çalışan bir sanatçıya bunu yakıştıramadım.



"SİYASETİ YAPACAĞINIZ YER SİYASİ MECRALARDIR"



Ortaya karışık; başörtülülerin hakkını koruyormuş gibi, öbür taraftan bir başka şeyi gündeme almak suretiyle zihinleri karmaşık bir şekilde ortaya konulan bir söylemden bahsediyoruz. Hiç şık olmayan telefondan bir metin okunması... Kendine ait bir metin miydi, açıkçası onu da merak ediyorum. Ankara'da bugüne kadarki yaptığı icraatlarla hiçbir şey göremediğimiz bir belediye başkanının şovuna dönüştürülmeye çalışılan bir iklim zirvesini şaşkınlıkla izledim. Şov yapmaya çalışan milletvekillerimizin söylemleriyle, Beren Saat'in söylemlerinin birebir aynı olması da şaşırttı. Biz, siyasetçiler, siyasetçilerle her türlü şeyi paylaşır gerekirse mücadelemizi veririz, ortak payda buluruz bulamayız, o ayrı bir konu ama siz bir aktivistseniz bir duruşunuz varsa ve oraya iklim aktivisti olarak geliyorsanız, sizin siyaseti yapacağınız yer siyasi mecralardır. Aktivist kimliğinizle orada farklı bir konuşma beklenirdi.

BEREN SAAT NE SÖYLEMİŞTİ?

Ankara'da düzenlenen Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde Beren Saat ve Kenan Doğulu'ya “İklim Elçisi” plaketi verilmişti.

Burada bir konuşma yapan Saat, şunları ifade etmişti: