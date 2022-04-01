Akit yazarı Karahasanoğlu, Beren Saat'i hedef aldı: 'Senin fuarına gelir, ödül alır, bir de sana küfrederler'

01 Nisan 2022 Cuma, 10:45

Ankara'da düzenlenen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda, Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun konuşması geceye damgasını vurdu. AKP'li isimlerin de bulunduğu gecede Saat; kadın hakları, müzik yasağı ve öğrencilerin durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AKP'li isimlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'inde bulunduğu zirvede Saat'in yaptığı konuşmanın dikkat çeken kısımları şu şekilde:

"Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik. Fakat sonrasında ‘kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık.

AKİT YAZARI SAAT'İ HEDEF ALDI

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "AK Parti’ye yakın olmakla suçladıkları ATO’nun organizesinde düzenlenen.. AK Parti’ye yakın isimlerin yönetiminde olduğunu söyleyip, sabahtan akşama kadar iftiralar savurdukları kurumların öncülüğünde düzenlenen.. Bakanları bile çağırdığınız, ancak onların dahi siyasi konuşma yapmadıkları bir fuarda, n’olursunuz, mantıklı bir cevap verir misiniz: Beren Saat isimli oyuncunun konuşmasını nasıl hazmettiniz?" dedi.

Saat'e 'bozuk saat' diye seslenen Karahasanoğlu, "Bugün o provokasyonu yapanın, yarın başka provokasyonlar yapacaklara cesaret vereceğini görmüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu şöyle devam etti:

"Bunlarda utanma yok ki.. Senin fuarına gelir, ödül alır, bir de sana küfrederler..."