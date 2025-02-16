AKP’li Sultanbeyli Belediyesi’nden dikkat çeken memur alım ilanı: ‘İlahiyat’ mezunu zabıta aranıyor

Yayınlanma: 16.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.02.2025 - 04:00

İstanbul’da bulunan Sultanbeyli Belediyesi geçen günlerde, “İlk defa atanmak üzere zabıta memuru alım ilanı” açtı. Farklı puan türlerinden toplam kırk memurun atanmasının yapılacağı ilanda aranan nitelikler dikkat çekti. On memurun atanacağı “zabıta memuru” kadrosu için aranan niteliklerde adayın en az birinden mezun olması şartıyla gıda kalite kontrolü, yerel yönetimler, gıda teknolojisi ve birçok önlisans programı sıralanırken bunların arasında “ilahiyat” da yer aldı.

YENİ DEĞİL

Söz konusu uygulama son olarak Sultanbeyli Belediyesi’nde görülse de daha önce farklı AKP’li belediyelerde de açılan zabıta memuru atama ilanlarında “ilahiyat” veya “İslami ilimler” programlarından mezun adaylar arandığı ortaya çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2021’de açtığı yedi kontenjanlı bir zabıta memuru ilanında Arapça öğretmenliği, Arapça mütercimtercümanlık veya ilahiyat fakültesi mezunu olma şartı aradı.

2023’te, o dönem yönetimi AKP’de olan Sancaktepe Belediyesi’nde açılan bir zabıta ilanına göre ise ilahiyat mezunlarının başvurabildiği 28, İslami ilimler mezunlarının başvurabildiği ise 18 kontenjan bulunuyor. AKP’li Fatih Belediyesi ise geçen ay açtığı ilanda, ilahiyat ve İslami ilimler mezunu memur adaylarının da başvurabileceği 10 zabıta memuru kontenjanı ayırdı. Konya Meram Belediyesi de 2024 yılında ilahiyat mezunlarının da başvurabildiği 10 zabıta memuru kontenjanı için ilan açtı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulunda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Sultanbeyli şubesi burada birçok etkinlik düzenliyor. Son olarak 13 Şubat’ta TÜGVA, Sultanbeyli Merkez Camisi’nde öğrenci ve veliler için Berat Kandili programı yaptı. TÜGVA Sultanbeyli sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre ise lise koordinatörlüğü de bulunan vakıf düzenli olarak öğrencilere yönelik “hasbihal”, “Velhasıl” başlıklı eğitimler veriyor.