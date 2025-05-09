AKP’li Tiryaki’den partili selefine sert eleştiri: 'Belediyeyi 1,3 milyar TL borçla teslim aldım'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 12:29

Güncelleme: 09.05.2025 - 12:29

BirGün'den İsmail Arı’nın haberine göre; belediyedeki işçilerin direniş çadırına saldırması ve sendika başkanına yumruk atmasıyla gündeme gelen AKP'li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bu kez kendi partilisi ve selefi Asım Balcı’yı sert sözlerle eleştirdi. Tiryaki, belediyenin adeta iflas etmiş bir durumda kendisine devredildiğini öne sürdü.

“AK PARTİ’DEN BİTMİŞ BELEDİYE ALDIM”

Altındağ Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında konuşan Tiryaki, 2019’da devrettiği belediyeye 2024’te borç batağında geri döndüğünü ifade etti. Meclis tutanaklarına yansıyan konuşmasında Tiryaki şu ifadeleri kullandı:

“860 milyon TL SSK’ye borç var. Ödemezsek bu rakam 2 milyar TL’ye çıkar. Ben söylüyorum bakın, AK Parti’den aldım ben. Bitmiş, tükenmiş bir belediyeyi ayağa kaldırıyorum. Belediyeyi 1 milyar 132 milyon TL borçla devraldık. Faizlerle birlikte bu borç 1 milyar 300 milyona çıktı.”

“İŞ MAKİNESİ KALMAMIŞ, KAMYON YOK”

Tiryaki, beş yıl boyunca belediyeye hiçbir iş makinesi alınmadığını da belirtti. Araç parkındaki eksikliklere dikkat çeken Tiryaki, “Ben giderken yedi ekskavatör vardı, şimdi üç tane kalmış. Kamyon ihtiyacımız çok ciddi, ama temizlik araçlarından kamyona sıra gelmiyor” dedi.

KENDİ PARTİLİSİNE YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLER

Tiryaki’nin eleştirilerinin hedefindeki isim, 2019-2024 yılları arasında Altındağ Belediye Başkanlığı yapan AKP'li Asım Balcı oldu. Böylece, aynı partiden iki belediye başkanı arasında dikkat çeken bir borç ve yönetim tartışması kamuoyuna yansıdı.