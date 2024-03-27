AKP'li Tütüncü Cübbeli'den ne istedi?
AKP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü’nün “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’den seçim desteği istediği öne sürüldü.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya ziyaretinde, kentte tarikatlarla işbirliği içinde siyaset yapıldığına “Burada 31 Mart’a kadar Cumhuriyet maskesi ile gezen parti ve adayları var. Antalya’yı tarikatlara teslim etmeyin” sözleriyle dikkat çekmişti.
Bu sözlerin ardından, AKP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü’nün Cübbeli Ahmet karşısındaki mürit pozisyonundaki vücut dili Başarır’ın sözlerini anımsattı ve adayın tarikat lideri ile kurduğu ilişkinin içeriği tartışma yarattı.
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