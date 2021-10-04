AKP'li Uçar: Camiye geleceksin, dik gelmezsen yatay gelirsin
Zonguldak'ta camili manzara fotoğrafı paylaşıp içki içeceğini duyuran yurttaş gözaltına alındı. AKP'li vekil Hamdi Uçar da yurttaşın paylaşımını alıntılayıp "Camiye geleceksin, dik gelmezsen yatay gelirsin" dedi.
Zonguldak'ta Engin Z. isimli bir yurttaş, sosyal medya hesabından Uzunmehmet Camii'nin de yer aldığı bir fotoğraf paylaşıp "Çok içki içmem ama bu manzara karşısında bir büyük ile ağzımı çalkalar, ikinci büyük ile çakır keyif olup beş rekat keyif yaparım" notunu yazdı.
AKP Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ise paylaşımını alıntıladığı Engin Z.'yi "Camiye geleceksin. Ezan ile gelmezsen sela ile gelirsin. Elbise ile gelmezsen kefen ile gelirsin. Canlı gelmezsen ölü gelirsin. Anla artık mutlaka gelirsin!" diyerek hedef aldı.
Engin Z., daha sonra yaptığı paylaşımda, önceki paylaşımını yanlış yorumlara yol açtığı için kaldırdığını belirterek "Bundan sonra ahmaklar için daha açıklayıcı yazacağım" diye yazdı.
Hakkında suç duyurusunda bulunulan Engin Z., bir süre sonra bir paylaşım daha yaparak, "Teşekkürler Zonguldak jandarma ifademi almak için geldi. Hakkınızı helal edin" dedi. Paylaşımı nedeniyle Engin Zaman hakkında soruşturma başlatıldığı ve jandarmadaki ifadesinin sürdüğü öğrenildi.
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