Validebağ direnişinde 100'üncü gün: AKP'li başkana "Hukuka uy" çağrısı

28 Eylül 2021 Salı, 17:09

İstanbul Üsküdar’da bulunan, 1’inci derece doğal ve tarihi sit alanı olan Validebağ Korusu’na Üsküdar Belediyesi’nce yapılmak istenen projeye karşı başlatılan nöbet 100 gününü doldurdu.

Korunun içerisindeki toprak sahada bir araya gelen Validebağlılar, üzerinde “Nöbette 100 gün” yazan dev pankartla birlikte topladıkları 180 bin imzayı yere serdi. Yurttaşlar, “Gün gelecek devran dönecek, Hilmi halka hesap verecek”, “Validebağ korudur koru kalacak” sloganlarını attı. Basın açıklaması, Validebağ Gönüllüleri Derneği Başkanı Arif Belgin’in Validebağ’ın mücadelesinin tarihçesini anlatmasıyla başladı.

DİRENİŞ 31 YILDIR SÜRÜYOR

Belgin, 1990’lı yıllarda Validebağ Korusu’nu ranta açmaya yönelik girişimlerin başlamasıyla direnişin de başladığını ifade etti. Ocak 2001’de Validebağ Gönüllüleri Derneği’ni kurduklarını anlatan Belgin, son sürece ilişkin ise şöyle konuştu:

“2020 Mart ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Validebağ Korusu’nun yaklaşık 4’te 3’lük bölümü, bakım ve onarım yapılması gerekçesiyle 2 yıllığına Üsküdar Belediyesi’ne tahsis edildi. Belediyenin koruda yapmayı düşündükleri arasında 500 araçlık otopark, yazlık sinema, festival alanı, izci eğitim alanı, köpek gezdirme alanı, 172 adet aydınlatma direği dikme, 88 bin m2’lik alana rulo çim döşeme gibi işler var. Bu işler için belediyenin yaptığı ihalenin iptali davasında da mahkeme 30 Temmuz 2021 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermiş, Üsküdar Belediyesi’nin üstüste yaptığı iki itirazı da reddetmiştir.”

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NE AÇIK ÇAĞRI

Validebağ Gönüllüleri’nden Hikmet Durkanoğlu ise direnişlerinin 100’üncü gününe ilişkin, “Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Tükmen’e sesleniyorum. Bilim üzerine düşeni yaptı. Bilirkişi raporları ortada. Hukuk üzerine düşeni yaptı. Millet Bahçesi projesine dur diyebilen hakimler var. Halk olarak biz de üzerimize düşen görevi yapıyoruz, koruya sahip çıkıyoruz, buradayız. Kendisi her açıklamasında koruyu koruyacağını söylüyor. O zaman niye karşı karşıyayız? Bilimin bize gösterdiği yol belli. Diyor ki; ekosistem tabanlı yönetim planı yapın. Biz Validebağ halkı olarak bu çalışmalara sivil insiyatif alarak başladık. Şimdi Üsküdar Belediyesi’ne tekrar açık çağrıda bulunuyoruz: Bilime, hukuka, uy, halkın sesine uy” şeklinde konuştu.