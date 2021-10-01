Validebağ Korusu’nda bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı alındı

Validebağ Korusu'nda AKP'li Üsküdar Belediyesi tarafından yapılmak istenen millet bahçesi projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın itirazı sonucu kaldırılan yürütmeyi durdurma kararı yeniden alındı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2021 Cuma, 17:43
Validebağ Korusu’nda bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı alındı
Abone Ol google-news

Millet Bahçesi Projesi için idare mahkemesi tarafından kaldırılan Yürütme Durdurma kararına, itirazlar sonrasında yeniden Yürütme Durdurma kararı verildi.

Validebağ Gönüllüleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, "Millet Bahçesi Projesi için idare mahkemesi tarafından  kaldırılan Yürütme Durdurma kararına, haklı itirazlarimiz sonrasında yeniden Yürütme Durdurma kararı verilmiştir. Hukuk kazanacak , kazanan Validebağ olacak…" dedi.

"BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Avukat Onur Cingil ise "Biz bitti demeden bitmez..." sözleriyle kararı duyurdu.

Cingil şöyle devam etti:

"Biz bitti demeden bitmez... 1 dosyada kaldırılan Yürütmenin Durdurulması kararı başvurumuzla tekrardan verildi. Yani o dosyadan tekrar Yürütmenin Durdurulması kararı aldık. Sayamadık kaç oldu Omuz silken adam Söyleyin, kral geri döndü..."


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler