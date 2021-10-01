Validebağ Korusu’nda bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı alındı

01 Ekim 2021 Cuma, 17:43

Millet Bahçesi Projesi için idare mahkemesi tarafından kaldırılan Yürütme Durdurma kararına, itirazlar sonrasında yeniden Yürütme Durdurma kararı verildi.

Validebağ Gönüllüleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, "Millet Bahçesi Projesi için idare mahkemesi tarafından kaldırılan Yürütme Durdurma kararına, haklı itirazlarimiz sonrasında yeniden Yürütme Durdurma kararı verilmiştir. Hukuk kazanacak , kazanan Validebağ olacak…" dedi.

Millet Bahçesi Projesi için idare mahkemesi tarafından kaldırılan Yürütme Durdurma kararına, haklı itirazlarimiz sonrasında yeniden Yürütme Durdurma kararı verilmiştir.

Hukuk kazanacak , kazanan Validebağ olacak…#Nöbette 103.gün #ValidebagaDokunma#AdaletVeMerhamet pic.twitter.com/7fOMn4atVM — ValidebağGönüllüleri (@ValidebagKorusu) October 1, 2021

"BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Avukat Onur Cingil ise "Biz bitti demeden bitmez..." sözleriyle kararı duyurdu.

Cingil şöyle devam etti:

"Biz bitti demeden bitmez... 1 dosyada kaldırılan Yürütmenin Durdurulması kararı başvurumuzla tekrardan verildi. Yani o dosyadan tekrar Yürütmenin Durdurulması kararı aldık. Sayamadık kaç oldu Omuz silken adam Söyleyin, kral geri döndü..."