AKP’li üyenin paylaşımları ortaya çıktı: Belediye meclisinde 'Atatürk'e hakaret' kavgası!
Trabzon'da CHP’li Ortahisar Belediye Meclisi'nde gergin anlar yaşandı. AKP’li Ufuk Hoş’un paylaşımlarının ortaya çıkması üzerine Nisan ayı oturumunda 'Atatürk'e hakaret' kavgası çıktı.
Trabzon'da CHP’li Ortahisar Belediyesi'nin Nisan ayı oturumu bugün başladı.
CHP Meclis Üyesi Serdar Çebi, yaptığı konuşmada AKP’li Ufuk Hoş'un sosyal medya paylaşımını okuyarak, "Atatürk'e hakaret edemezsin" çıkışında bulundu.
Çebi'nin sözlerinin ardından konuşmak isteyen AKP’li Ufuk Hoş'un, Başkan Kaya'ya "edepsizlik yapmayın başkanım" ifadesi sonrası meclis salonunda tartışma yaşandı.
Meclis üyelerinin ayağa kalktığı tartışmada Başkan Kaya, Ufuk Hoş'a, "Edepsizliği sen yapıyorsun. Hadsiz ne konuştuğuna dikkat et" ifadelerini kullandı.
Mecliste yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, AKP ve CHP meclis üyelerinin araya girmesiyle kavga son buldu.
AKP’li Ufuk Hoş'un paylaşımı şu şekilde:
Etiketler: #trabzon #Ortahisar #Atatürk'e hakaret
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