AKP’li vekil Erdoğan’ın övdüğü marketi eleştirdi

28 Aralık 2021 Salı, 20:04

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, fırsatçıların piyasayı manipüle etmesini engellemek ve fiyat artışını önlemek amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerindeki gıda fiyatlarının düşürülmemesini eleştirdi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, tarım marketlerinin gıda fiyatlarının belli bir düzeye çekme amacıyla kurulduğunu belirten Demirbağ, tarım marketlerinde birkaç üründe düşük fiyat olduğu söyledi.

“PİYASAYA GÖRE CİDDİ BİR FARK BULUNMUYOR”

Tarım marketlerdeki fiyatların yüksek olduğunu belirten AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ şu ifadeleri kullandı:

Halk ekmek fabrikaları, nasıl ki ekmek fiyatlarını dengeleme görevi ifa ediyorsa, tarım marketler de gıda ürünlerinin fiyatını, belli bir düzeye çekme görevini yerine getirmek için kuruldu.

Ancak benim bu marketleri gezip gördüğüm kadarıyla, tarım marketlerindeki ürünlerde, piyasaya göre ciddi bir fark bulunmuyor. Birkaç üründe bir miktar düşük fiyat var. Ancak bu fiyatlar, Cumhurbaşkanımızın beklentilerini karşılayacak düzeyde değil.

"BU DURUMU TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI VE SANAYİ BAKANLIĞI YETKİLİLERİNE İLETECEĞİZ"

