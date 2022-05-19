AKP'li vekil Orhan Atalay grup toplantısında Erdoğan'ı dinlemek yerine CHP'li belediyenin açılışına katıldı
AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay dün partisinin grup toplantısına katılmak yerine CHP'li belediyenin dedesi Sırrı Atalay için açtığı parkın açılışına katıldı.
CHP'li Ardahan Belediyesi Ardahan'ın Kura Nehri kıyısında kurulan ormana merhum siyasetçi Sırrı Atalay'ın ismini verdi.
Sırrı Atalay Hatıra Ormanı'nın açılışına Ardahan Belediyre Başkanı Faruk Demir'in yanı sıra Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Erzurum Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Ardahan AKP İl Başkanı Kaan Koç katıldı.
OdaTV'nin haberine göre, AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay da dedesi Sırrı Atalay da partisinin grup toplantısına katılmak yerine dedesi Sırrı Atalay'ın adının verildiği ormanın açılışına katıldı.
CHP'Lİ BELEDİYEYE ÖVGÜLER DİZDİ
Başkan Faruk Demir'e teşekkür eden Orhan Atalay, "Belediye başkanımıza özel bir teşekkür de bulunmak istiyorum bu bir ahde vefadır. Merhum Sırrı Atalay akrabam olmasaydı belki bugüne kadar isminin yaşatılması için girişimlerde bulunurdum ancak insanların bunu başka yerlere çekeceğini bildiğinden geri durdum. Türk siyasi tarihinde yeri büyük olan sırrı Atalay'ın isminin Kura Nehri kıyısında böyle güzel bir ormana verilmesinden dolayı belediye başkanı Sayın Faruk Demir beye özellikle tekrar teşekkür ediyorum. Şairin dediği gibi 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğurunda ölen varsa vatandır' bu minvalde baktığımızda Ardahan bir vatandır. Ardahan'ın nüfusu az, hacmi küçük olabilir ancak bununla ters orantılı olarak tarihi son derece şanlıdır" dedi.
Ardahan'ın tarih boyunca işgalci güçlere savaştığını ifade eden Orhan Atalay "80 öncesi sağ sol çatışmalarında, 80 sonrası PKK'nın vahşi saldırılarında çok zarar görmüştür, bizim bundan sonra siyasi çatışmalarla kaybedecek zamanımız yok. El ele vererek şehrimizi çağdaş şehirler arasına tanışmamız lazımdır. Her zaman söylemişimdir İlimiz için ne yapabiliriz hep birlikte bu konuda yardımlaşmak, dayanışmak ve de birbirimize omuz vererek bir olmamız gerekiyor bu bizim ahlaki görevimizdir" diye konuştu.
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