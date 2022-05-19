AKP'li belediyeden 4,7 milyon TL’ye RTE Millet Bahçesi

19 Mayıs 2022 Perşembe, 09:05

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Atatürk Havalimanı’nda millet bahçesi yapımı için yıkım çalışmalarını başlatırken AKP’li Pütürge Belediyesi de millet bahçesi için kolları sıvadı. Toplam bin 63 kilometrekare büyüklüğündeki 13 bin 663 nüfuslu ilçede yapımına başlanan millet bahçesinin maliyetinin 4 milyon 735 bin TL olduğu öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Malatya’nın AKP’li Pütürge Belediyesi’nin millet bahçesi inadı, yedinci ihalede sonuçlandı. İdare, kente yapılması planlanan millet bahçesi için açtığı ihalelerin ancak yedincisinde sonuca ulaşabildi. İdare ile ZE-AD İnşaat isimli şirket arasında millet bahçesi yapımı için 4 milyon 735 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Pütürge Belediyesi’nin millet bahçesi için açtığı beş ihaleye teklif veren çıkmadı. Millet bahçesi ısrarından vazgeçmeyen idare, altıncı ihaleye teklif aldı ancak teklifin öngörülen maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle bu ihaleyi de iptal etti.

Belediye isteğine, 15 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiği yedinci ihalede ulaştı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi için özel bir inşaat şirketiyle 5 Mayıs’ta 4,7 milyon TL’lik anlaşma yapıldı. İlçeye yapılacak millet bahçesinin Ağustos ayının sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.

BELEDİYE HİÇ VAZGEÇMEDİ

AKP'li Pütürge Belediyesi’nin yapımında ısrarcı olduğu millet bahçesine yönelik ihaleler ve öyküleri ise şöyle: