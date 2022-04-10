Eski AKP’li vekilden ‘maden ihalesi’ tepkisi

10 Nisan 2022 Pazar, 15:43

Elazığ'ın Maden ilçesinin Kısabekir Köyü’nde bulunan bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervlerin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak ve toplamda 2 milyara mâl olacak ihalede yandaş şirketlere peşkeş çekileceğine dair iddiaların ardından (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) MAPEG, ihale şartnamesindeki değişiklik ve bazı ilaveler nedeniyle ihale tarihinin ertelendiğini duyurmuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre, tartışmalara neden olan ihalenin 21 Nisan’da yapılacağı duyurulurken ihale şartnamesinde bir değişiklik yapılmamasına eski AKP Elazığ milletvekili ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı da tepki gösterdi.

ESKİ AKP’Lİ VEKİL SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

İhale şartnamesinde değişiklik yapılmamasını sosyal medya hesabından eleştiren Ejder Açıkkapı “Elazığ- Maden İlçemizde Türkiye'nin en büyük bakır rezervini ortaya çıkaran Ak Parti‘nin muhteşem çalışmasına gölge düşürülmemelidir. Şartnameyi hazırlayan yetkililer İzabe Tesisi şartını şartnameye ekleyerek büyük yanlıştan dönmeli, Elazığ'ın feryadına kayıtsız kalmamalıdır” ifadelerini kullandı.