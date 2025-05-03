AKP’li vekillere ‘taktik’ verdiği iddia edilen İletişim Başkanlığı’nın bütçe programı dudak uçuklattı: Milyonlar nereye gidiyor?

Yayınlanma: 03.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AKP’li milletvekillerine mesaj göndererek “iletişim taktiği” vermekle suçladığı İletişim Başkanlığı, 2025 yılı Performans Programı’na göre dezenformasyonla mücadele ve önemli günler kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler için bu yıl 880 milyon 827 bin TL bütçe ayırdı. Başkanlık, Fahrettin Altun’un Özel’e yanıtında ifade ettiği “kamu diplomasisi” ve iletişim faaliyetleri için ise 1 milyar 437 milyon 445 bin TL bütçe öngördü.

CHP lideri Özgür Özel, bu yıl yaklaşık 6.1 milyar TL’lik bütçe verilen İletişim Başkanlığı’nın AKP’li vekillere televizyonda konuşacaklarına ilişkin not yolladığını iddia etti. Özel, bu notlarda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında savcılığın iddialarını bol bol söyleyin, CHP’nin verdiği cevapları duymazdan gelin. 1 Mayıs’ta Taksim’e gitmek isteyenlerin terör bağlantılı marjinal gruplar olduğunu söyleyin. Bu konuda eskilerden soran olursa sakın cevap vermeyin” gibi ifadeler yer aldığını söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu iddialara karşı “Özel’in açıklamaları, devletimizi ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koymuştur. İletişim Başkanlığımız, dezenformasyonla mücadele eder ve hakikati savunur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetleri yürütür, kampanyalar düzenler. Kamu diplomasisi faaliyetlerini de yürütür. Başkanlığımız, tüm çalışmaları öğretmenlerimizden doktorlarımıza, iş insanlarımızdan çiftçilerimize, milletvekillerimizden emeklilerimize kadar her bir vatandaşımıza duyurur” savunmasını yaptı. Bunun üzerine faaliyetlerini kamu kaynaklarıyla yürüten İletişim Başkanlığı’nın bütçesi yeniden gündeme geldi.

DİKKAT ÇEKEN ‘15 TEMMUZ’ VURGUSU

Başkanlığın 2025 Yılı Performans Programı’na göre; kurum dezenformasyonla mücadele ile önemli gün ve haftalar kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler için geçen yıl 402 milyon 539 bin TL bütçe ayırdı. Ancak bu bütçeyi 2024’ün haziran ayı itibariyle aşarak 611 milyon 453 bin 48 TL harcadı. Programda kurumun dezenformasyonla mücadele ile önemli gün ve haftalar kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler için bu yıl 880 milyon 827 bin TL harcayacağı belirtildi. Başkanlık, “önemli gün ve haftalar” ifadesini de “Başta 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü olmak üzere önemli gün ve haftalar kapsamında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek tüm proje ve etkinliklere ilişkin faaliyetler başkanlığımızca koordine edilecektir” tanımlamasıyla açtı. Bu tanımlama içinde Cumhuriyet Bayramı ya da 10 Kasım’ın yerine 15 Temmuz’un kullanılması dikkat çekti.

‘KAMU DİPLOMASİSİ’NE MİLYARLAR

Öte yandan; performans programında Altun’un CHP lideri Özel’e yanıt verirken de kullandığı “kamu diplomasisi, ulusal ve uluslararası kamuoyu iletişimi ve tanıtım faaliyetleri” için bu yıl 1 milyar 437 milyon 445 bin TL bütçe ayırıldığı görüldü. Kuruma geçen yıl bu kapsamda 908 milyon 381 bin TL bütçe verildiği, gelecek yıl ise 1 milyar 656 milyon 26 bin TL bütçe öngörüldüğü belirtildi. Bu faaliyet programda “Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlama. Kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak kurumsal iletişim standartlarını belirleme. Yabancı ülkelerde Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda yapılan aydınlatma faaliyetlerine katılma. Basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmalarda bulunma. Yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeleri yapma ve gerekli tedbirleri alma görevleri yerine getirilecektir” ifadeleriyle anlatıldı.