AKP’li Yavuz Selim Tuncer İmamoğlu’nu suçlamaya çalışırken alay konusu oldu

15 Mart 2022 Salı, 09:57

İstanbul'da bulunan Unkapanı Atatürk köprüsü, geçen günlerde kar yağışı nedeniyle bağlantı noktalarından 3 kez ayrılmıştı.

Sorunun soğuk hava nedeniyle metalde yaşanan genleşmeyle derzlerde açılma meydana geldiğini belirlenmiş ve açılmanın trafiği tehlikeye düşürecek boyutlarda olmaması nedeniyle köprü yeniden trafiğe açılmıştı.

AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer ise, sosyal medyada yaptığı paylaşımda köprünün bağlantı noktalarından ayrılmasından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sorumlu tuttu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Tuncer, “Unkapanı köprüsünü ortadan ikiye ayırarak İstanbul halkına benzersiz bir adrenalin fırsatı sunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Maşallah dediği 40 gün gitmiyor…” ifadelerini kullandı.

"1940 YILINDAN BERİ AÇILIR KAPANIR"

İBB Haber isimli sosyal medya hesabı ise Tuncer’in paylaşımını alıntılayarak cevap verdi. Hesaptan yapılan paylaşımda, “Bilgi: Unkapanı Atatürk Köprüsü 1940’ta yapıldı ve o tarihten beri açılır kapanır bir köprü” denildi.

Birçok kullanıcı da sosyal medya hesabından Tuncer'in paylaşımını ti'ye aldı.

euheu yeni taşındınız galiba istanbul'a?https://t.co/qdICrSKOlg — Doro be Doro (@mysassynose) March 14, 2022



