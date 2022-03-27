AKP'li yetkililer oylarındaki düşüşü kabul etti: Seçime doğru 'makas değişikliği'
Günden güne artan hayat pahalılığı nedeniyle oylarında düşüş olduğunu kabul eden AKP'li kurmaylar, strateji değişikliğine hazırlanıyor.
AKP ve MHP’nin Meclis’e sunduğu seçim kanunu değişikliği siyasetin ana gündem başlıklarından birisi olurken siyasi partiler de seçim hazırlıklarına hız verdi. CHP Antalya’da “İktidara Hazırız” sloganıyla il başkanlarının katıldığı örgüt buluşması gerçekleştirdi, İYİ Parti Ankara’da “İl Başkanları Çalıştayı” düzenledi. MHP Antalya’da belediye başkanları toplantısı yaparken AKP'de de seçim stratejisini belirlemek için toplantı üstüne toplantı yapılmaya başlandı.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, özellikle ekonomik zorluklar nedeniyle oylarda görünür bir düşüş olduğunu kabul eden AKP'li kurmaylar buna karşın halen birinci parti olduklarına dikkat çekiyor, zorluğun ise 50+1 gereken Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanacağını kaydediyor. Bugüne kadar yapılan birçok seçimde oyları konsolide etmek için kutuplaştırma siyasetinden sonuç alındığına dikkat çeken kurmaylar bu seçimde ise oy kaybını görerek strateji değiştirmek gerektiğini savunuyor.
ERDOĞAN'A SUNULMASI BEKLENİYOR
AKP'de öne çıkan birçok siyasetçinin savunduğu bu stratejiye göre seçim çalışmasının daha kapsayıcı, kuşatıcı, herkesi kucaklayan bir dil ve üslup üzerine kurulması gerekiyor. Partinin reformcu kimliğinin yeniden öne çıkarılarak topluma “Biz yaptık, yine yaparız” duygusunun verilmesi gerektiği ifade ediliyor. AKP iktidarı döneminde yapılan hizmetlerin anlatıldığı daha sakin bir dil kullanılması gerektiğine dikkat çeken kurmaylar, “Her gün artı bir oy kazanmak zorunda olan biziz” diyor. Seçim stratejisi kapsamında yapılan toplantılardan çıkan sonucun bir süre sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Seçim sürecinde hayata geçirilecek strateji ile ilgili son karar ise tabii Erdoğan’ın olacak.
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