AKP'li yetkililer Reuters'a konuştu, anketler arasında sıkışan Erdoğan ve Şimşek'in reddi

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 11:26

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 11:45

Türkiye, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlere gün sayarken Reuters haber ajansı, iktidarın ekonomi politikalarını mercek altına aldı. “Erdoğan seçimler öncesinde ekonomik güvenilirliğini kurtarmaya çalışıyor” başlığıyla yayımlanan analizde, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP'yi reddetmesinin iktidarı zor durumda bıraktığı yorumuna yer verildi.

İsmi açıklanmayan AKP’li yetkililere ve analistlere dayandırılan analizde, anketlerde geride görünen Erdoğan'ın Şimşek'e hükümete geri dönüp rol üstlenmesi için şahsen çağrıda bulunduğu belirtildi.

Ajansa konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, AKP'de bir bölünme yaşandığını ve bazı AKP'lilerin Şimşek'in dönüşüne karşı çıktığını belirtirken, Erdoğan-Şimşek görüşmesinden çıkan neticeyi "nahoş" olarak tanımladı.

"AKP'NİN OYU YÜKSELİRDİ..."

Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için gizlilik kaydıyla konuşan bir AKP yetkilisi de, Şimşek dönmeyi kabul etseydi eğer AKP'nin oyunun yükseleceği öngörüsünde bulundu. Söz konusu yetkili, "Şu sıralar ekonomik tabloyla ilgili sorunumuz var. Tartışılacak bir yanı yok. Yeni ek adımlar atılmalı" dedi.

Bir diğer parti yetkilisi ise revize edilen seçim manifestosunun bazılarının beklediği gibi serbest piyasa ortodoks yaklaşımlardan ziyade daha "dengeli" ve "karışık" politikalar içerebileceğini ifade etti.

Reuters son olarak, MAK ve Türkiye Raporu tarafından yapılan son anketlere de yer verdi. Buna göre Kılıçdaroğlu’nun 4 ile 9 puan farkla Erdoğan’ın önünde olduğu aktarıldı.