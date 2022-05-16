AKP'liler hedef gösterdi, Müze Gazhane'deki duvar resmi kaldırıldı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:36

AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, İstanbul Kadıköy Müze Gazhane'de bulunan duvar resmini hedef aldı. Söz konusu resim, hedef gösterilmesinin ardından sergilendiği yerden kaldırıldı.

"AZ ÖNCE YERİNDE KONTROL ETTİK..."

Rümeysa Kadak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane’deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, ‘tepkiler üzerine’ çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına…” ifadelerini kullandı.

"KİM, HANGİ SEBEPLE YAPILMASINA İZİN VERDİ?"

Duvar resmi ilk olarak, 'İstanbul Gündem' isimli hesaptan hedef gösterilmişti.

Bunun üzerine İsmail Cesur, 'İstanbul Gündem'in tweetini alıntılayarak, "Bu sözümona sanat eserinin adı nedir? Kim hangi sebeple yapılmasına izin verdi? Kime yaptırıldı? Ne kadar para ödendi? Cevap vereceğinizi sanmıyorum ama yine de soralım" demişti.