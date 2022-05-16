Cahit Özkan'la gün yüzüne çıkan AKP içindeki kriz gündemde: 'Neden harcadınız?'

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:50

YouTube'da Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın sözleri sosyal medyanın gündeminde. Ömer Çelik'in tepkisi üzerine sosyal medyada birçok isim, Özkan'ın görevden alındığına dair iddiayı konuşuyor.

Özkan, "Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti” açıklamalarında bulunmuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise AKP'li Özkan'ın sözlerine Twitter'dan tepki göstererek "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

"NEDEN HARCADINIZ?"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özkan, "AKP bu hatasının bedelini ilk seçimde ödeyecek. Siz kardeştiniz. Cahit’i neden harcadınız?" diye sordu. CHP'li vekil paylaşımında şunları kaydetti:

"Böyle şey olmaz! Doğru söyleyeni dokuz köyden önce AKP’den kovdular. Bir BAE için, Kılıçdaroğlu çatır çatır geliyor dediği için Cahit Özkan'a kıyanları telin ediyorum. O doğruları söyledi. AKP bu hatasının bedelini ilk seçimde ödeyecek. Siz kardeştiniz. Cahit’i neden harcadınız?"