AKP’nin anlayışı ‘dikey mimari’

Ankara’nın göbeğinde dikey mimarisiyle göze batan 15 kattan daha büyük binaların yer aldığı Merkez Ankara projesinin üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok’un posterleri asıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 04:00
AKP’nin anlayışı ‘dikey mimari’
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Posterlerde, “İnsan şehrin, şehir de insanın aynasıdır” ve “Ankara için gerçek belediyecilik” söylemleri dikkat çekti. Erdoğan, geçen senelerde “İstanbul’a ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz” demiş ve yüksek yapılarla ilgili “Dikey mimari yok, yatay mimari. AKP’nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu, bunu göstermemiz lazım” diyerek AKP’nin anlayışının yatay mimari olduğunu savunmuştu. 


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