AKP’nin anlayışı ‘dikey mimari’

Yayınlanma: 23.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.03.2024 - 04:00

Posterlerde, “İnsan şehrin, şehir de insanın aynasıdır” ve “Ankara için gerçek belediyecilik” söylemleri dikkat çekti. Erdoğan, geçen senelerde “İstanbul’a ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz” demiş ve yüksek yapılarla ilgili “Dikey mimari yok, yatay mimari. AKP’nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu, bunu göstermemiz lazım” diyerek AKP’nin anlayışının yatay mimari olduğunu savunmuştu.

