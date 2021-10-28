AKP'nin bugünkü satış listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

28 Ekim 2021 Perşembe, 10:13

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Akköprü ve Varlık mahallelerindeki bazı parsellere ilişkin imar planı değişiklikleri onaylandı.

İŞTE AKP'NİN BUGÜNKÜ SATIŞ LİSTESİ

- Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki parsele ilişkin onaylanan imar planı değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi.

- Sakarya'nın Arifiye ilçesi, Hanlı/Hanlıköy Mahallesi'ndeki parsellere ilişkin, ticaret, imalathane tesis ve belediye hizmet alanlarıyla park, demir yolları koruma kuşağı ve taşıt yolu kullanım kararı getirilmesine yönelik imar planı değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.

- Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Samsun'un Havza ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki parsellere ilişkin imar planı değişiklikleri onaylandı.

- Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'ndeki taşınmaz ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı İzmir'in Seferihisar ilçesi Payamlı Mahallesi'ndeki taşınmaz ve taşınmaz üzerindeki yapıların özelleştirme kapsamına alınması kararlaştırıldı.