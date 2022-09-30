AKP’nin işi çürütmek

30 Eylül 2022 Cuma, 07:32

Kuşadası turizmine katkı sunmak için 2005 yılında temeli atılan 2013 yılında tamamlandıktan sonra dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Efes Kongre Merkezi dokuz yıldır halen işletilmedi. Avrupa’nın üçüncü, Türkiye ile Doğu Akdeniz’in en büyüğü olarak ve dönemin parasıyla 120 milyon dolardan fazla para harcanarak açılan merkezin borçları nedeniyle elektrikleri kesildi, cihaz ve jeneratörleri haczedildi.

DESTEĞE HAZIRIZ

Kapılarını sadece üç organizasyona açtıktan sonra kapatan kongre merkezi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) maddi sıkıntı içinde olması, yüzde 33’lük oranıyla ikinci büyük ortak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da yönetimden çekilmesiyle kaderiyle baş başa bırakıldı. Büyük hayallerle açılan merkez, çürüyen tesis konumuna geldi. İlçenin önde gelenleri, merkezin bir an önce aktif hale gelmesi ve göz göre göre çürümesine izin verilmemesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın elini taşın altına sokmasını istedi. Atıl durumdaki merkezin kurtarılması için başta Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel olmak üzere STK’ler, TÜRSAB, milletvekilleri ve iş dünyası devreye girdi. Bakanlık düzeyinde defalarca görüşme yapıldı. Avrupa’nın üçüncü, Türkiye ve Doğu Akdeniz’in en büyük kongre merkezi olan tesis için “Çalışma yapıyoruz” açıklamaları sonrasında bir adım dahi ileri gidilemedi. Kongre merkezinin kente kazandırılması için defalarca girişimde bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tesisle ilgili Cumhuriyet’e açıklama yaptı.

Başkan Günel, “Bizim kentte kongre ve kültür merkezine ihtiyacımız var. Tesis atıl bir durumda. Turizm bakanı ile üç kez görüştüm. TÜRSAB Başkanı Firuz Bey buranın açılması için çok istekli. Belediye olarak orayı işletmemiz mümkün değil. Bizi aşar. Ama oranın ortağı olarak bir an önce hayata geçsin istiyoruz. Büyük yatırım. O salon açılmış olsa bizim kültür merkezine ihtiyaç olmayacak. Çok salon var. Devletin böyle büyük bir yatırımı atıl bırakmasını anlamış değiliz. Müthiş yatırım ama ölü yatıyor. Burayı cumhurbaşkanı açtı. Yazık. Elektrikleri kesik. Ben kendi boyumu aşmasına rağmen çok çabaladım. Halen çaba gösteriyoruz. Devletin oraya dokunması gerekir” diye konuştu.

NEDEN AÇILMADIĞINI ÇÖZEMEDİK

TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan: “Orada muhteşem bir bina var. Yetkililer ve bakanlık binanın içerisini görmeden yorum yapıyor. Siyasilere “Önce tesise gidin ve görün” diyoruz. Dışarıdan buraya AVM, hastane ve üniversite yapma düşünceleri var. Uzun yıllardır kapalı olmasına rağmen kapısı her an açılabilir ve kullanılabilir. Tekrar açılmaması için çok büyük bir neden görmüyoruz. Belediye başkanı, vali, turizm sektörü ve TÜRSAB açılmasını istiyor. Kongreler zaten ekim ve mart ayı içerisinde yapılır, bu da Kuşadası’na kış döneminde ayrı bir canlılık getirir. Sadece dört bakanlık Türkiye içerisinde yaptığı organizasyonlarını burada yapsa, zaten borcunu öder. Merkezin açılmaması için hiçbir sebep yok. Neden açılmıyor halen çözemedik.”

TÜRKİYE’YE ÖRNEK TESİS

İki bin 700 kişilik büyük oditoryum, 745 kişilik alt kat oditoryum, üçe bölünebilen 800 kişilik toplantı salonu, ikiye bölünebilen 400 kişilik toplantı salonu, 33 adet 45 ile 800 kişi kapasiteye sahip toplantı odaları, toplam 6 bin 500 metrekareye yaklaşan açık teras alanları ile birlikte 8 bin kişilik yemek kapasitesi, ana salonu 2 bin 780 metrekare, bağlı iki fuayesiyle toplam 4 bin 415 metrekare kapalı ve 3 bin metrekare açık alanı ile bölge ihtisas fuarlarına ev sahipliği yapabilecek sergi alanı yer alıyor.