AKP'nin kalesi Rize'de çay alım fiyatına 'tabutlu' protesto

Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:08

Güncelleme: 23.05.2024 - 17:09

Fındıklı Ziraat Odası öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Mayıs'ta 19 lira olarak açıkladığı 2024 yaş çay alım fiyatı, Rize'nin Fındıklı ilçesinde 'Büyük Çay Yürüyüşü' ile protesto edildi.

Yürüyüşe esnaf odası, bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çay üreticileri katıldı. "Çayda sömürüye son", "Topla topla bitmeyi, çay da para etmeyi" sloganları atan kalabalık, içerisine yaş çayların konulduğu tabutu omuzlarda taşıdı.

Fındıklı Merkez Camisi'ne taşınan tabutla cenaze töreni de düzenlendi.

'EMEĞİMİZE SAYGI İSTİYORUZ'

Yürüyüşün ardından cami meydanında konuşan Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, "Çay sanayici için servet, tüketici için keyif, biz üreticiler için emek, ekmek ve gelecek demek. Emeğimize, ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için bugün buradayız. Emeğimize saygı istiyoruz. Ekmeğimize taş konulmasını ve geleceğimizin karartılmasını istemiyoruz. Hesaplanan maliyetlerin gerçek olmadığını iddia ediyoruz. Bugün açıklanan fiyat maliyettir" dedi.