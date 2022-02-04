AKP'nin 'kişiye özel rant' maddesi Meclis'e takıldı

04 Şubat 2022 Cuma, 20:39

İzmit Belediye Meclisi toplantısına 2 Şubat günü toplandı. Kocaeli Gazetesi'nden Serhat GÜNEŞ’in haberine göre; önemli gündem maddelerin görüşüldüğü meclis toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis Grubu toplantıya katılmadı. 3 meclis üyesi bulunan MHP grubunun meclise katılmaması sonrası mecliste Millet ittifakı ile Cumhur İttifakı meclis üyeleri sayısı eşitlendi. Tüzük gereği eşitlik durumunda başkana 2 oy hakkı verildiği için bütün kararlar ilk defa Millet İttifakının isteği doğrultusunda gerçekleşti. Böylece AKP’nin ısrarla geçirmek istediği imar değişikliği maddesi meclisten geçemedi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN İSİMLER ARASINDA

CHP’lilerin kişiye özel rant olarak yorumladığı, Merkezi İş Alanı Projesi içerisinde bir şahsa benzinlik açma hakkı verilmesi maddesi MHP’lilerin eksikliği ile birlikte reddedildi. AKP’lilerin ısrarla meclisten geçirmek istediği ancak CHP’lilerin “kişiye özel rant var” dediği maddede AKP’lilerin BiletBayisi.com’un sahibi iş insanı Hüseyin Kodet için ısrar ettiği öğrenildi. AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’a yakınlığı ile bilinen Kodet, aynı zamanda AKP Körfez ilçe delegesi. AKP siyasetinin arka plandaki kritik isimlerinden biri olduğu ifade edilen Kodet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birebir görüşen isimler arasında da yer alıyor.

TARTIŞMALI İHALELERDE KODET İSMİ

Siyasette aktif olmayan Hüseyin Kodet, belediye ve hükümet eli ile yapılan ihalelere katılması ile biliniyor. Kodet, 2011 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından gerçekleştirilen Cengiz Topel Havaalanı’nda bulunan işyerlerinin ihalesine katılmıştı. İhalenin usulsüz yapıldığını ve evraklarda yanlışlıkların olduğunu savunan diğer katılımcılar ise ihaleye itiraz etti. Oldukça tartışmalı geçen ihale Hüseyin Kodet’in kazanması ile sonuçlandı. Aynı gün gerçekleşen ve 5 firmanın katıldığı kafeterya ihalesini de Hüseyin Kodet kazanmıştı.

İZMİT BELEDİYESİ’NDEN İHALE

Kodet, 2016 yılının mart ayında o dönem AKP yönetiminde olan İzmit Belediyesi tarafından yapılan arsa satışı ihalesine de tek başına katılmış ve ihaleyi almıştı. Belediye mülkiyetinde bulunan arsanın satış ihalesini şu anda AKP Kocaeli Milletvekili olan Emine Zeybek başkanlığındaki Belediye Encümeni’nde gerçekleşmişti. Serdar Mahallesi Radar Yolu’nda muhammen bedeli 160 bin lira olan 402 metrekarelik konut alanının ihalesine katılan Hüseyin Kodet, fiyatı bin lira arttırarak tek başına katıldığı ihaleyi kazanmıştı.