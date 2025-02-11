AKP’nin laikliği hedef alan uygulamalarında sıra hastanelere de geldi: Sağlıkçıya ‘din’ mesaisi

Yayınlanma: 11.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.02.2025 - 04:00

Eğitim başta olmak üzere tüm devlet kurumlarında din odaklı uygulamalara sağlık da eklendi. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, 11 hastaneye Kuran kursu eğitimi hakkında bir yazı gönderdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yazısını gönderen sağlık müdürlüğü, kayıtların müftülük tarafından da yapılabileceğini söyledi. Yazıda, “Kuranıkerim ve dini bilgiler eğitimini almak isteyen fakat mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkânı bulamayanlara” olanak sağlanacağı ifade edildi.

ÇEVRİMİÇİ KURAN EĞİTİMİ

Diyanet, yüz yüze eğitime katılma olanağı olmayanlar için ise çevirimiçi Kuranıkerim, akaid, siyer, tefsir, hadis ve ilmihal eğitimi verileceği belirtti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eşgenel Başkanı Nazan Karacabey, sağlık emekçilerinin sorunlarına vurgu yaparak şunları söyledi: “Söz konusu uygulama ayrıştırıcı siyasetin bir örneği. Hastanelerde manevi danışmanların atanmasıyla birlikte sosyal hizmetlere ve psikologların yapması gereken işe el atıldı."