Bir ilde daha sağlık skandalı! Hepsini yurttaşlara yedireceklerdi: 16 kasa imha edildi!
Mersin’in Tarsus ilçesinde sağlıksız şartlarda olduğu belirlenen 16 kasa balık imha edildi.
Tarsus Berdan Barajı Mesire Alanı bölgesinde yurttaşların kullanımında olan çeşmede bazı şahısların balık yıkadıklarının ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Grup Amirliği ekipleri, sevk edildi.
HEPSİ İMHA EDİLDİ
Ekipleri balık şahıslar, hususi araçlarına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Çeşme kenarına indirilen 16 kasa çeşitli türdeki balıkların sağlıksız şartlarda taşındığı tespit edildi.
Olayla ilgili tutanak düzenleyen zabıta ekipler, balıkları incelenmesi için İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
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