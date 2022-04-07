AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya açıklaması
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle buluştuğu iftar programında sosyal medyayı hedef aldı. Erdoğan, "Sosyal medya organlarının yaygınlaşmasıyla evlatlarımız yabancı kültürün etkisi altına daha çok girmeye başladı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda konuştu.
Erdoğan 20 yıldır görevde oldukları süre boyunca eğitim ortamlarını insani, fiziki ve bilimsel bakımdan geçmişle mukayese edilemeyecek standartlara kavuşturduğunu dile getirdi.
Son 20 yılda öğretmenler için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Öğretmenlerin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı" dedi.
OECD verilerine göre Avrupa sınırlarında en az stres yaşayan öğretmenlerin Türkiye'de olduğunu savunan Erdoğan, Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında da OECD ortalamasının yakalandığını ifade etti.
SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI
Konuşmasında sosyal medyaya da değinen Erdoğan, "Sosyal medya organlarının yaygınlaşmasıyla evlatlarımız yabancı kültürün etkisi altına daha çok girmeye başladı. Aile ortamından başlayarak çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi aşılamayız" diye kaydetti.
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