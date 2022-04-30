AKP'nin sunduğu yeni kanun teklifinin arka planı: Fuar gelirlerine tırpan

30 Nisan 2022 Cumartesi, 11:36

AKP, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 12 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Belediye Gelirleri Kanunu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birlikleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu ile Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da değişiklik öngören torba kanun teklifinde, belediye gelirlerinde kesintiye neden olacak düzenleme de yer aldı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu’nun ilk imza sahibi olduğu kanun teklifi ile Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yer alan ilan ve reklamlara yönelik vergiler kaldırılıyor. Belediyeler düzenlemenin hayata geçmesi durumunda milyonlarca liralık gelirden mahrum kalacak. Son olarak CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne İstanbul Fuar Merkezi'nin ilan ve reklam vergisi ödememesi nedeniyle yaşanan tartışmanın benzerlerinin yeniden gündeme gelmesi de bu yolla engellenecek.

BAKANLIĞA ATAMA YETKİSİ VERİLDİ

Teklifle Ticaret Bakanlığı’na da önemli bir yetki verilmek isteniyor. Buna göre, İhracatçı Birlikleri’nin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin boş bulunan genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığı devreye girecek. Bakanlık, bu görevlere re’sen atama yapabilecek. İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığınca belirlenecek miktarı da İhracatı Geliştirme A.Ş. sermayesine eklenecek.

PARTİZANCA DEĞİŞİKLİKLER

İktidarın yerel seçimlerde aldığı yenilgiyi kabullenemediğini ve her fırsatta belediyelere müdahale niteliğinde düzenlemelere imza attığını belirten CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kanun teklifini BirGün’e değerlendirdi.

“Belediyelerin bir alandaki geliri daha kesiliyor” diyen Torun, “Belediyelerin gelir kayıplarını telafi etmek için hiçbir adım atılmıyor, sadece gelirlerini azaltıyorlar. Belediyelerin görev ve sorumlulukları her geçen gün artıyor ancak gelirleri artmıyor. Artık gelir artmasını bir kenara bıraktık, bu iktidar var olan gelirleri de azaltmaya çabalıyor. Bu sorunlu bir anlayıştır. Belediyeler vatandaşa en yakın hizmet kurumlarıdır ve belediyelerin güçlenmesi, halkın alacağı hizmetlerin güçlenmesi anlamına gelir. Siyasi iktidarın belediyelere bakışı ise halkın çıkarlarından uzaktır ve sadece partizanlıktan ibarettir" ifadelerini kullandı.

RÖVANŞ HIRSI

Yerel seçimlerde başta İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere önde gelen birçok belediyeyi muhalefete kaptıran AKP, 2019’dan sonra yerel yönetimlerin gelirlerini azaltan düzenlemelere ağırlık verdi.

2020 yılının son günlerinde TBMM Başkanlığı’na torba teklifi sunan AKP, bu düzenleme ile büyükşehir belediyelerinin otopark gelirlerini ilçe belediyelerine devretti.