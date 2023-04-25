AKP’nin usulsüz pankartları kaldırıldı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 09:20

Güncelleme: 25.04.2023 - 09:22

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri kapsamında siyasi partiler, pankart ve bayraklarını ilgili alanlara asmaya başladı. İzmir’in Selçuk ilçesinde ilçe seçim kurulunun kararına aykırı olarak asılan AKP pankartları ve afişleri CHP Selçuk ilçe örgütünün itirazı sonrası ise kaldırıldı.

CHP Selçuk ilçe örgütü ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi ve yine ilçenin bazı önemli caddelerine asılan AKP pankartlarına karşı Selçuk İlçe Seçim Kurulu kararlarına aykırı olarak asılan siyasi partilerin poster ve afişlerin kaldırılması talebinde bulunuldu.

CHP: KANUNLARA SAYGILI OLMAYA DAVET EDİYORUZ

CHP’nin itirazını kabul eden Selçuk İlçe Seçim Kurulu, ilgili pankartların kaldırılması kararını verdi. Kararın ardından pankartlar bulundukları alanlardan Selçuk Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

Kaldırılan pankartların ardından CHP Selçuk İlçe Örgütü sosyal medya sayfalarından, "İlçemiz ana arterlerine yol boyunca siyasi bir parti tarafından kanunu ve İlçe Seçim Kurulunun kararlarını hiçe sayarak yasak yerlere reklam ve afiş malzemesi konulması sebebiyle İlçe Seçim Kuruluna yaptığımız itirazımız kabul edilmiş olup, söz konusu posterlerin görevlilerce kaldırılması sağlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Selçuk İlçe Örgütü olarak tekrar herkesi kanunlara saygılı olmaya davet ediyoruz" denildi.