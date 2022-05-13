AKP’nin vakıfları Euro'ya doymadı: TÜGVA ve TÜRGEV de listede

13 Mayıs 2022 Cuma, 08:43

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından AKP’nin büyükşehirlerde güç kaybetmesi ile kaynak arayışına giren vakıflar, rotayı Batı’ya çevirdi.

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ilgili kuruluşu Türkiye Ulusal Ajansı’nca (TUA) dağıtılan AB hibelerinden yararlanan iktidara yakın vakıf ve derneklere yenileri eklendi.

YANDAŞ VAKIFLAR

TUA, “2021 yılı R2 dönemi Erasmus+ Gençlik Programı Projeleri Başvuru Sonuçlarını” açıkladı. Sonuçlar, iktidara yakınlıkları ile bilinen vakıf ve derneklerin aldığı hibe desteğinin büyüklüğünü ortaya koydu.

Yönetimi baştan aşağıya AKP’li isimlerden oluşan Yeni Dünya Vakfı da hibeden yararlanan vakıflar arasında yer aldı. Vakfın Antep’te yer alan şubesine 60 bin Avro hibe verildi. Şubenin, “Genç Dünya Zirvesi, Gençlik Çalışanlarının ve Gönüllülerin Güçlendirilmesi” projesi ile hibe desteğine hak kazandığı bildirildi. Yüz binlerce liralık hibe desteği sağlanan vakfın yönetiminde yer alan isimlerden bazıları ve görevleri şöyle sıralandı:

Mahmut Göksu: Eski AKP Adıyaman Milletvekili

İhsan Aktaş: Sabah Gazetesi Yazarı

Cüneyt Yüksel: Eski AKP Mardin Milletvekili

Mustafa Ak: Eski Keçiören Belediye Başkanı

HAYRAT’A 60 BİN EURO

Hayrat İnsani Yardım Derneği de AB hibelerinden yararlanan dernekler arasına girdi. Derneğe, “Gençliğin Gücü” isimli projesi için hibe aktarıldı. AKP’li belediyeler ile imzaladığı iş birliği anlaşmaları ve Nur Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen vakfa aktarılan hibenin tutarı 60 bin Euro olarak kaydedildi.

TÜGVA VE TÜRGEV DE LİSTEDE

Kamu kaynaklarından sınırsız ayrıcalık sağlandığı bilinen TÜGVA ve TÜRGEV de 2021 yılında TUA’dan yüz binlerce avroluk hibe desteği de aldı. TÜGVA’ya verilen hibe 308 bin, TÜRGEV’e sağlanan hibe ise 39,8 bin Euro olarak kayıtlara geçti.