AKP'ye yakınlığıyla bilinen yapımcısı, Sezen Aksu'nun hedef alındığı şarkının sözlerinin Youtube yorumlarını kapadı

22 Ocak 2022 Cumartesi, 15:02

Ünlü şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga’nın ‘Alakasız Şarkılar’ albümünde seslendirdiği ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ adlı şarkı Türkiye'nin gündemine oturdu.



2017 yılında piyasaya sürülen albümdeki şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri üzerinden Aksu, iktidar tarafından hedef alındı.

Birçok sanatçı ve siyasetçi Sezen Aksu'ya destek verirken, özellikle AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen isimler ise sanatçıyı hedef gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz pazartesi günü bir isim vermeden açıklama yaptı. Ankara'da Avukat Mikail Yılmaz öncülüğünde bir grup, Sezen Aksu hakkında, "dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.



AKP'ye yakınlığıyla bilinen Milli Beka Hareketi, Sezen Aksu'yu, Beykoz'daki evinin önünde 'protesto' etti.

BAHÇELİ: "SERÇEYSEN SERÇELİĞİNİ BİL"

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli de Sezen Aksu için "Sorumsuz şarkıcının sefalet hali, cehalet çukurunun açık seçik bir numunesidir. Bu sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: "DİLLERİNİ KOPARMAK GÖREVİMİZ"

Son olarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (21-02-2022) cuma namazında cami içinde yaptığı konuşmada Sezen Aksu’yu hedef aldı. Erdoğan, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" dedi. Erdoğan’ın sözlerine sosyal medyada büyük tepki gösterildi, ünlü isimler ve siyasiler Sezen Aksu’ya destek verdi.

Yandaş medya ve AKP'li isimler tarafından hedef gösterilen şarkının arkasındaki bir ayrıntı dikkat çekti.



Şarkının hedef gösterilmesi sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Polat Yağcı’nın şirketi 'Poll Production' tarafından yayınlanan ‘Alakasız Şarkılar’ albümündeki 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkının Youtube’taki yorumları kapatıldı.





Şarkı, Poll Production tarafından 4 yıl önce piyasa sürülmüştü. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişte AKP’nin 24 Haziran seçimlerinde kullandığı seçim şarkısı 'Eroğlu Erdoğan' ve İletişim Başkanlığı'ının koordinasyonunda yapılan besteci Fahir Atakoğlu'nun '15 Temmuz Destanı' albümü yine aynı şirket tarafından yapılmıştı.

Polat Yağcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı özel günlerde ve resepsiyonlarda sanatçılarla buluşturan müzik yapımcısı olarak biliniyor.



