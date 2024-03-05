AKP'yi seçim korkusu sardı: Partililer hangi eleştirileri yapıyor?

Yerel seçim sürecine yönelik AKP kulislerinde ‘yeni bir hikaye yazamıyoruz’ eleştirisi yapıldığı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:07
AKP'yi seçim korkusu sardı: Partililer hangi eleştirileri yapıyor?
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31 Mart yerel seçimine haftalar kalmışken, seçim sürecine yönelik kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, AKP kulislerinde ‘yeni bir hikaye yazamıyoruz’ eleştirisi yapılıyor.

Babacan’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde: 

“1-  İdeal adayları bulup çıkartamadık. Adayların yanlış belirlenmesinden çok, aday adaylarının yeterince iyi olmaması sorunu yaşadık. Güçlü ve dinamik isimler bulamadık. Her aday, diğerlerinden iyi olduğu için gösterildi.

2-  Kampanyalarda vadettiklerimiz halka çok bildik ve tanıdık geliyor. Bunca seçimin ardından söylenecek yeni bir söz kalmadı. Zaten genel seçimlerden yeni çıktığımız için seçmene her şey bildik geliyor. İnandırıcılık sorunu yaşanıyor.

3-  Muhalefete yönelik son seçimlerde kullanılan ‘teröristlerle iş birliği yapıyorlar’ algısı artık iş yapmıyor. Güvenlik ve savunma alanında atılan adımlar eskisi gibi coşku yaratmıyor, ekonomik krizin gölgesinde kalıyor. Türk astronot ve ilk savaş uçağı Kaan’ın yarattığı rüzgar ise bir yere kadar.”


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