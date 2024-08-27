Akrabalar arasında silahlı kavga:1 ölü, 3 yaralı!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 14:31

Güncelleme: 27.08.2024 - 14:31

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt Mahallesi Araplar mevkisinde meydana geldi.

Husumeti bulunan iki akraba arasında çıkan kavgada, N.Ç., babası R.Ç. ve amcası H.Ç. yanlarında getirdiği silahla, Ferit Ç. (50) ile birlikte kardeşi E.Ç., yeğeni B.Ç. ve kuzen A.Ç.’yi yaraladı.

Olay sonrası ihbar üzerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ferit Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ferit Ç.’nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya karışan şüphelilerin teslim oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.