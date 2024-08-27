Akrabalar arasında silahlı kavga:1 ölü, 3 yaralı!
Antalya’nın Serik ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt Mahallesi Araplar mevkisinde meydana geldi.
Husumeti bulunan iki akraba arasında çıkan kavgada, N.Ç., babası R.Ç. ve amcası H.Ç. yanlarında getirdiği silahla, Ferit Ç. (50) ile birlikte kardeşi E.Ç., yeğeni B.Ç. ve kuzen A.Ç.’yi yaraladı.
Olay sonrası ihbar üzerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ferit Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ferit Ç.’nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya karışan şüphelilerin teslim oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Aracına aldığı otostopçu öldürmüş!
- NOW TV, Gülbin Tosun'u zorunlu izne çıkardı
- Z Kuşağı ve Y Kuşağı neden telefonlara cevap vermiyor?
- Ünlü İngiliz ekonomistten Şimşek senaryosu!
- SETA'dan çok konuşulacak AKP raporu
- Adliyelerde neler oluyor: Adalet borsası
- Kuvvet komutanları bu sefer sahneye çıkmadı!
- Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi!
- Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü!
- MHP'li başkan silahlı saldırıda hayatını kaybetti