Saçlarından tutup yere yatırdı: Tiktok'ta yayın yapan kız akrabaları tarafından darbedildi
Sultangazi’de TikTok’ta yayın yapan Sevda K., akrabaları tarafından sokak ortasında darbedildi. Yayın yapmayı sürdürünce akrabalarıyla tartışan Sevda K., saçından tutulup yere yatırılarak darbedildi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Sultangazi'de, Tiktok'ta yayın yapan genç kız, yayınlarından rahatsız olan akrabaları tarafından sokak ortasında darbedildi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, dün akşam 23.30 sıralarında Sultanagazi, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medya platformu TikTok'ta yayın yapan Sevda K., akrabaları tarafından yayın yapmaması yönünde uyarıldı.
Yayınlarına devam eden Sevda K. ile sokakta karşılaşan akrabaları tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Sevda K.'yı saçından tutarak yere yatıran akrabaları bir süre darbetti. Saldırıya uğrayan kadın bir süre sonra akrabalarının elinden kaçarak olay yerinden ayrıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
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