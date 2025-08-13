Akrabaların arazi kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

Birecik ilçesine bağlı Bozdere Mahallesi’nde, iddiaya göre amca Murat Seçme (50) ile yeğenleri Mehmet Gülü Seçme (30) ve Murat Seçme (28) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların karşılıklı silahlarını ateşlediği olayda, amca ve iki yeğeni ile kavgayı ayırmaya çalışan Emel Seçme yaralandı.

Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Murat Seçme ile yeğeni Mehmet Gülü Seçme, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

İki kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evin önünde başlayan tartışma ve ardından silahların ateşlenmesi ve çevredeki kişilerin kaçmaları yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.